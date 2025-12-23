الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتقدم تحت هيمنة موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 23-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 02:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولقد جاء ارتفاع الزوج بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة الزوج بشكل كامل.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

