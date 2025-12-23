الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 23-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 02:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم 156.95، ما أدى إلى زيادة الزخم السلبي المحيط به ليتخطى بدوره خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من تلك الضغوط السلبية.

 

لكن في المقابل من ذلك يستفيد الزوج من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يجعل تلك التراجعات اللحظية محدودة ومؤقتة لحين إيجاد قاع صاعد يتخذ الزوج منه قاعدة لتساعده على التعافي من جديد، خاصة مع وصول مؤشرات القوة السبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

