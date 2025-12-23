سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 23-12-2025

واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الهبوط بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم المهم 0.7925، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.