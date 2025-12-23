- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يكسر خط ميل فرعي صاعد – توقعات اليوم – 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-23 02:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الحالي 89,000$، ليواجه ضغوطاً بيعية واضحة تزامنت مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ما دفع السعر للدخول في حركة تصحيحية محدودة.
وفي المقابل ارتكز السعر إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، واستمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.