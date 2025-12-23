الاقتصاد

سعر سهم باعظيم (4051) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم باعظيم (4051) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-12-2025 1/2
  • سعر سهم باعظيم (4051) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم باعظيم (4051) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 00:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم أسمنت المنطقة الشمالية (3004) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 7.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 6.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا