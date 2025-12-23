- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل حصد مستويات قياسية جديدة - توقعات اليوم – 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-23 00:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر سهم أعيان ع (AAYANRE) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليفسح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 130.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 157.00 دينار.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد