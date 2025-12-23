سعر الفضة يسجل قمم تاريخية جديدة – توقعات اليوم – 23-12-2025

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن الزوج بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 ومستفيداً من دعمه الديناميكي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.