سعر سهم أعمال (AHCS) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 23-12-2025

تقدم سعر سهم رسن (8313) في جلسة اتسمت بالتذبذب، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 122.00 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 130.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد