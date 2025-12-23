سعر البيتكوين يفشل في اختراق مستوى 90 ألف دولار والسوق يشهد موجة تراجع واسعة

فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى 90 ألف دولار، وذلك مع عودة ضغوط البيع في سوق العملات الرقمية خلال الساعات 24 الماضية، حيث واصلت غالبية العملات الرقمية التداول في المنطقة الحمراء وسط تقلبات حادة.

وجاء هذا التراجع بعد عدة محاولات غير ناجحة من البيتكوين ومعظم العملات الرقمية البديلة الكبرى لاستعادة مستويات فنية محورية مع اقتراب نهاية عام 2025.

فبعد الاندفاع القصير والذي أوصل السعر إلى 90,536 دولار على منصة “Bitstamp”، سرعان ما انعكس الاتجاه هبوطا.

في وقت كتابة هذا المقال، تراجع سعر البيتكوين بنحو 2.5% خلال 24 ساعة، ليتداول السعر قرب 87,500 دولار.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي التصفيات في السوق حوالي 250 مليون دولار، بزيادة تقارب 27% مقارنة باليوم السابق، كان نصيب صفقات الشراء (Long) منها نحو 200 مليون دولار، وفق بيانات “Coinglass”.

ومع استمرار هذا الأداء الضعيف، يتجه سعر البيتكوين لإنهاء الربع الرابع من 2025 بخسارة تقدر بنحو 22%، ما قد يجعلها أسوأ نتائجها في هذا الربع منذ سوق الهابط في 2018.

تشير المؤشرات على الشبكة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الكلية وتراجع النشاط المضاربي، إلى مرحلة هشة على المدى القصير.

العملات الرقمية البديلة لم تكن بمنأى عن هذا التراجع.

حيث فشل سعر الإيثيريوم بدوره في التماسك فوق مستوى 3000 دولار، ويتداول حاليا قرب 2950 دولار، مسجلا خسارة قريبة من خسائر البيتكوين.

كما تراجعت عملات بارزة مثل SOL وTRX وDOGE وADA وXRP وBNB بنسب تتراوح بين 1.5% و2%.

في المقابل، شهدت عملات الخصوصية تراجعات أشد، إذ انخفضت Zcash ومونيرو بنحو 6% لكل منهما، فيما خسر سعر العملة الرقمية Hyperliquid (HYPE) حوالي 4.4%.

وعلى صعيد العملات الرقمية البديلة الرابحة في 24 ساعة الاخيرة، تصدرت العملة الرقمية HASH القائمة بارتفاع 8.4% خلال 24 ساعة، تلتها العملة الرقمية Rain بزيادة 6.5%.

أما العملات الخاسرة فكانت العملة الرقمية Midnight (NIGHT)، حيث هبطت بنحو 21%، تليها العملة الرقمية PUMP التابعة لمنصة Pump.fun على شبكة سولانا، والتي تراجعت بنحو 13% خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضا:

شركة Upexi تخطط لجمع مليار دولار لدعم خزينة سولانا: التفاصيل

غانا تقنن تداول البيتكوين والعملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي جديد

