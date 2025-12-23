سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في قصر البركة بالعاصمة العُمانية مسقط، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لجلالة سلطان عُمان وتمنياتهما لجلالته وللشعب العُماني الشقيق مزيدًا من التقدم والنماء، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.