السعودية تنفذ تدخلات إغاثية ميدانية عاجلة للنازحين جنوب غزة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تدخلات إغاثية ميدانية عاجلة لصالح الأسر النازحة في مخيمات جنوب قطاع غزة، عقب الأضرار التي لحقت بالخيام وممتلكات النازحين جراء المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع أخيرا.



