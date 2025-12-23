تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025

قفز سعر سهم ليفت LYFT, INC (LYFT) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 18.85$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يهدد أي مكاسب مستقبلية للسهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المذكور 18.85$، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 21.00$ وعندها تقف التوقعات على الحياد انتظاراً لأي إشارات جديدة.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد