تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-12-2025

تراجع سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما حال دون تعافي السعر بتحركاته السابقة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير ما يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 11.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 11.45.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط