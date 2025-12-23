اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني ووفد الديمقراطي الكردستاني يؤكدان على إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة

السوداني ووفد الديمقراطي الكردستاني يؤكدان على إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة

والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية توحيد المواقف بين القوى الوطنية، والعمل برؤية موحدة تسهم في دعم استمرار مشاريع التنمية والبناء والإعمار، وبما يلبي تطلعات الشعب العراقي".

وشهد اللقاء التأكيد على "أهمية الإسراع بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، للمضي في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية خدمةً للمصلحة الوطنية العليا".
