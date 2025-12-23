إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية بنسبة نجاح 98.4%

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية اليوم نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 98.4% مقارنة بالعام السابق التي كانت 97.9%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمدينة دنقلا بحضور والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد وأعضاء حكومته، بالإضافة إلى اللجنة الأمنية وعدد من القيادات والمواطنين .

وأحرز 67 طالباً وطالبة المجموع الكلي 280 درجة، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى محليات الولاية بنسبة نجاح بلغت 99.9%، تلتها محلية حلفا بنسبة نجاح بلغت 99.4% على مستوى الوحدات الادارية .

وحققت وحدة دلقو المركز الأول بنسبة نجاح 91.1%، بينما جاءت وحدة الحفير بمحلية دنقلا في المرتبة الثانية بنسبة 90.9% .

وتصدرت مدرسة عبد المتعال المتوسطة بنات بوحدة دنقلا الإدارية قائمة المدارس الحكومية بنسبة نجاح 100%، وجاءت مدرسة بيرم بنات بمحلية حلفا في المرتبة الثانية بنفس النسبة .

وفي المدارس الخاصة، تصدر المعهد النموذجي المشترك بدنقلا قائمة المدارس بنسبة نجاح 100%، بينما احتلت مدارس نمبرون بدنقلا المركز الثاني بنسبة نجاح مماثلة .

وهنأ والي الولاية الشمالية في كلمته جميع الطلاب الناجحين ووزارة التربية والتعليم والمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي، مشيراً إلى أن هذه النتيجة المشرفة تعكس الإرادة والعزيمة والاصرار على المحافظة على موقع الولاية المتميز في مجال التعليم، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للقطاع التعليمى رغم التحديات .

من جانبه قدم المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية، الأستاذ تجاني إبراهيم، التهاني للناجحين وأسرهم والمجتمع التعليمى، مشيداً بجهود حكومة الولاية ووزارة المالية والقوى العاملة والقوات النظامية وكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن العام الدراسي السابق كان عاماً مستقراً.

