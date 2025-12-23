أيتن عامر تعتذر عن «ظروف خاصة.. حق ضايع» قبل بدء التصوير.. ما السبب؟

اعتذرت النجمة أيتن عامر عن عدم استكمال تعاقدها على بطولة مسلسل ظروف خاصة «حق ضايع» اسم مؤقت، والذي كان مقررًا عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، وذلك بعد أيام من الإعلان عن مشاركتها في العمل وقبل انطلاق التصوير.

وجاء اعتذار أيتن عامر عن المسلسل بسبب تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى خلال الفترة المقبلة، ما حال دون قدرتها على التفرغ الكامل لتصوير العمل، خاصة مع انشغالها بعدد من المشروعات الفنية الأخرى.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

وتشارك النجمة أيتن عامر في رمضان 2026، بمسلسل كلهم بيحبوا مودي والتي انتهت من تصوير مشاهدها فيه داخل مصر، ويتبقى لأيتن عامر 3 أيام فقط للانتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تشارك النجمة أيتن عامر في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما في البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربى، جورى بكر، ريهام الشنوانى، يمنى طولان، جودى مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسرى ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

أيتن عامر تنتظر عرض مسلسل “مغلق للصيانة”

وتنتظر أيتن عامر المسلسل الكويتي المصري «مغلق للصيانة» والتي تخوض بطولته، حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثمانى حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوى، عبد الله المسلم، أحمد حمدى، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوى.

المصري اليوم