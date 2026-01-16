«الإمارات للدراسات» ينظم ندوة «17 يناير.. العزم والهمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس «الأربعاء» بمقره ندوة بعنوان «17 يناير.. العزم والهمة»، في إطار اهتمامه بتسليط الضوء على القضايا الوطنية.

ناقشت الندوة دلالات العزم والهمة الإماراتية التي تجلّت خلال هجوم الحوثيين الغاشم على دولة الإمارات في 17 يناير 2022 وتضمَّن برنامجها كلمة رئيسية لوزارة الدفاع ألقاها اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي أكد أن 17 يناير بات يوماً مفصلياً في تاريخ دولة الإمارات، ليس بوصفه يوم تهديد بل بوصفه يوماً للعزم والإرادة.

وقال إن دولة الإمارات أكدت في هذا اليوم أن أمنها خط أحمر، وأنه يقوم على منظومة متكاملة وراسخة تقودها قيادة رشيدة تتميز بالحكمة النافذة والإرادة الصلبة، وتحميها القوات المسلحة الباسلة، ويدعمها شعب يتميز بدرجة عالية من الوعي واليقظة.

وتضمنت الندوة جلسة حوارية شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته، إن العامل الأهم الذي أفشل هذا الهجوم الإرهابي تمثل في ثبات قيادتنا الرشيدة في التعامل معه ونهج الشفافية التامة الذي بعث برسائل طمأنة تامة للمجتمع، وهو ما أفشل مسعى الحوثي لتعطيل الحياة العامة، مشيداً بحالة الالتفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة.

وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن الإمارات ذهبت إلى اليمن بدعوة من الحكومة اليمنية لقتال ميليشيات الحوثي الإرهابية وخرجت منه مرفوعة الرأس بعد تحرير مساحات شاسعة وتسليمها لأهلها، وإن الإمارات لن تندم إطلاقًا على ما قدمته من تضحيات لصالح اليمن.

من جانبه، قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، إن التعامل مع 17 يناير أثبت أن دولة الإمارات تتمتع بدرجة عالية من الاستعداد للتعامل مع كل التحديات لأنها نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من المؤسسات التي تعمل وفق أرقى المعايير المهنية، موضحاً أن الإمارات لديها استراتيجية راسخة لتعزيز قيم التعايش والتضامن على الصعيدين الداخلي والدولي. وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي في كلمته، إن 17 يناير سيظل جزءاً مهماً من الذاكرة الجمعية لشعب دولة الإمارات، وهويته التاريخية، وأن المناهج التعليمية لا بد أن يكون لها دور في ذلك، لتعزيز تماسكنا الوطني.

حضر الندوة عدد كبير من المسؤولين والمختصين والباحثين والمهتمين.