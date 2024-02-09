شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز ميلتون يقترب من بطولة فيلم عن الحرب لم يستقر على عنوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل الشاب تشارلز ميلتون سيحصل على خطوته القادمة، بعد حصوله على أفضل التقييمات من خلال فيلم May December، .. فوفقا لمصادر مجلة Deadline أكد تقرير نشر فيها أنه يجري محادثات حالياً تدعم الممثل الشاب لتمثيل دور البطولة في فيلم أحداثه تتطرق للحرب ولم يستقر على اسمه بعد، للمخرجان راي ميندوزا وأليكس جارلاند من شركة A24.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين جارلاند وميندوزا، اللذين عملا كمشرفين عسكريين لأحدث أفلام جارلاند " Civil War" المقرر إصداره في 12 أبريل المقبل، حيث قام الثنائي بكتابة الفيلم الجديد وسيشاركان في إخراجه.



تشارلز ميلتون

منذ العرض الأول لفيلم May December في مهرجان كان السينمائي، حصد ميلتون الكثير من الثناء الذي شمل ترشيحه لجائزة جولدن جلوب بالإضافة إلى فوز العديد من دوائر النقاد بما في ذلك نقاد السينما في نيويورك بالإضافة إلى جائزة جوثام لأفضل ممثل مساعد.

حصل فيلم May December على تصفيق استمر لـ6 دقائق بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائى الدولى، وهذا ما وضعه تحت دائرة الضوء.

يدور فيلم May December بعد عشرين عامًا من علاقتهما الرومانسية الشهيرة التي يعرفها الجميع، يتعرض زوجان لنوع جديد من الضغط بعد وصول ممثلة لإجراء بحث تسجيلي عن ماضيهما.

فيلم May December من بطولة كل من ناتالي بورتمان، جوليان مور، جوسلين شيلفو، تشارلز ميلتون، كوري مايكل سميث، ريد بايبر، درو شيد، كلفن هان يي، إليزابيث يو، هانز أوباما.