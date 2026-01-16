تكنولوجيا: شاومي ترفع معايير المتانة والاعتمادية مع إطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - REDMI Note 15 Pro 5G و REDMI Note 15 Pro في السعودية

الرياض – المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة شاومي عن الإطلاق الرسمي لهاتفي REDMI Note 15 Pro 5G و REDMI Note 15 Pro في السوق السعودي، مؤكدةً التزامها بتقديم أجهزة ذكية تجمع بين الصلابة الفائقة، الاعتمادية طويلة الأمد، والأداء التقني المتقدم، بما يلائم طبيعة الاستخدام اليومية والظروف المناخية القاسية في المملكة.

مدى التوفر والأسعار في السعودية

من المتوقع أن تتوفر الأجهزة عبر متاجر شاومي الرسمية ومتاجر التجزئة المعتمدة في المملكة بالأسعار التقريبية التالية:

• REDMI Note 15 Pro 5G

o 8GB + 256GB: من 1,300 إلى 1,400 ريال سعودي

o 12GB + 256GB: من 1,400 إلى 1,500 ريال سعودي

o 12GB + 512GB: حتى 1,700 ريال سعودي

• REDMI Note 15 Pro

o 8GB + 256GB: من 1,200 إلى 1,300 ريال سعودي

o 12GB + 256GB: من 1,300 إلى 1,400 ريال سعودي

o 12GB + 512GB: حوالي 1,400 ريال سعودي

متانة معتمدة بشهادات عالمية

حصل الهاتفان على شهادة SGS Premium Performance (خمس نجوم)، والتي تؤكد اجتيازهما لاختبارات السقوط، الضغط، والانحناء وفق معايير دولية صارمة.

ويعتمد الجهازان على هيكل REDMI Titan Structure، الذي يجمع بين إطار داخلي معزّز، وتصميم متعدد الطبقات لامتصاص الصدمات، إضافة إلى زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 المقاوم للكسر والخدش، مع قدرة تحمّل للسقوط من ارتفاعات تصل إلى 2.5 مترفي ظروف الاختبار المعتمدة.

حماية متقدمة من المياه والغبار – داخليًا وخارجيًا

تم تطوير الهاتفين بمعايير حماية شاملة تشمل IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، لتوفير مقاومة عالية للمياه، الغبار، ورذاذ الماء عالي الضغط.

ولا تقتصر الحماية على الهيكل الخارجي فحسب، بل تمتد إلى:

• 17 مكونًا داخليًا محكم الإغلاق

• أختام خاصة لحماية اللوحة الإلكترونية، المنافذ، السماعات، ووحدات الكاميرا

• اعتماد TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance Certification

• تحمل الغمر في الماء حتى عمق 2 متر لمدة 24 ساعة في ظروف الاختبار

شراكة عالمية مع Discovery Channel لاختبار المتانة في الواقع

وفي خطوة تعكس ثقة شاومي بقدرات أجهزتها، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع Discovery Channel بالتعاون مع المستكشف العالمي Ed Stafford، حيث تم استخدام هواتف REDMI Note 15 Seriesضمن بيئات طبيعية قاسية لاختبار المتانة في ظروف واقعية خارج نطاق المختبرات.

وتبرز هذه الشراكة فلسفة REDMI Titan Durability من خلال تجارب ميدانية شملت التعرض للماء، الغبار، الصدمات، والتغيرات المناخية، لتؤكد قدرة الأجهزة على الحفاظ على أدائها واستقرارها حتى في أقسى البيئات، بما يعكس موثوقيتها للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في السفر، العمل الميداني، والمغامرات الخارجية.

شاشة فائقة السطوع… وضوح كامل تحت أشعة الشمس

يأتي الهاتفان بشاشة CrystalRes AMOLED قياس 6.83 بوصةبدقة 1.5K، مع سطوع يصل إلى 3200 شمعة (nits)، ما يضمن وضوحًا عاليًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة وفي البيئات الخارجية.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120Hz وتقنيات حماية العين المعتمدة من TÜV Rheinland، مع الحفاظ على الاستجابة حتى عند البلل بفضل تقنية Wet Touch 2.0.

أداء مستقر في درجات الحرارة المرتفعة

تم تصميم النظام الداخلي للهاتفين لضمان توزيع حراري فعّال، ما يساهم في الحفاظ على استقرار الأداء حتى في درجات الحرارة العالية، وهو عامل أساسي في البيئات الصحراوية والاستخدام المكثف في الهواء الطلق.

بطارية طويلة العمر… مصممة لسنوات من الاعتماد

يعتمد الهاتفان على بطارية Silicon-Carbon (SiC) بسعة تقارب 6500mAh، مع نظام إدارة طاقة متقدم من شاومي يضمن:

• الاحتفاظ بأكثر من 80% من السعة بعد 1600 دورة شحن

• ما يعادل نحو 6 سنوات من الاستخدام الطبيعي

• دعم الشحن السريع حتى 45 واط

• تقليل تدهور الأداء على المدى الطويل