«الجامعة» تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الذي صادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذا القرار يمثل تحدياً سافراً للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات. وأوضح ابو الغيط، في بيان صدر أمس، أن التوسع المتواصل في الاستيطان غير الشرعي، يستهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الخاضعة لهيمنة التيارات المتطرفة والمستوطنين.

وأكد أن التوسع الاستيطاني لن يضفي أي شرعية على هذا النشاط غير القانوني، مشدداً على أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعد شكلاً من أشكال الإرهاب، ويتم ذلك تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.

وفي السياق، شرعت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، أمس، في هدم مبنى من أربع طوابق في القدس الشرقية يقطنه أكثر من 100 فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها السكان «مأساة»، وأكدت منظمات حقوقية أن هذه الانتهاكات هي الأكبر من نوعها خلال العام 2025، كما أخطرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية بوقف بناء وإخلاء 5 منازل في شرق بيت لحم ومخيم جنين بالضفة الغربية.