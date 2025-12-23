تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-12-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد وصوله لمستهدفنا السعري الصباحي عند المقاومة المحورية 1.1800، ليحاول الزوج بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.