تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة الاقتراحات السياقية لجميع هواتف أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على توسيع ميزة Magic Cue الحصرية لهواتف Pixel 10 لتشمل جميع هواتف أندرويد تحت اسم Contextual Suggestions. تتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على “اقتراحات مفيدة من التطبيقات والخدمات” استنادًا إلى أنشطتهم اليومية ومواقعهم. على سبيل المثال،

قد يقترح تطبيق الموسيقى قائمة تشغيل عند الذهاب إلى النادي الرياضي أو اقتراح بث مباراة رياضية على التلفاز في الوقت المعتاد.

تعتمد الاقتراحات على بيانات مشفرة مخزنة على الجهاز، ولا يتم مشاركة هذه البيانات مع التطبيقات أو جوجل، ولا تترك الهاتف إلا إذا اختار المستخدم ذلك. كما يمكن حذف البيانات في أي وقت، ويتم حذفها تلقائيًا بعد 60 يومًا.

تتعلم الذكاء الاصطناعي من هذه البيانات لتقديم توقعات دقيقة حول ما قد يكون مفيدًا، في حين تظل التطبيقات والخدمات غير قادرة على الوصول إلى البيانات نفسها، واستخدام التوقعات فقط لتقديم الاقتراحات في الوقت المناسب.

تتوفر ميزة Contextual Suggestions حاليًا لمجموعة محدودة من المستخدمين ضمن أحدث نسخة تجريبية من تطبيق Google Play Services، ومن المتوقع أن تتوسع تدريجيًا لتشمل جميع المستخدمين، ويمكن الوصول إليها من خلال: الإعدادات > جوجل (أو خدمات جوجل) > جميع الخدمات > أخرى.

