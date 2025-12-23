تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-12-2025

انخفض سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليبدأ السعر بتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي سيعرضه للمزيد من الضغوط السلبية على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1345، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.1255.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط