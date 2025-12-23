الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 12:29PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليبدأ السعر بتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي سيعرضه للمزيد من الضغوط السلبية على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1345، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.1255.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا