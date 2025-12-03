شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل ورئيس مجلس إدارة "اليمنية" يضعان حجر الأساس لمشروع المبنى الرئيسي لشركة الخطوط الجوية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ إعلام الوزارة:

تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر، وضع معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، ومعه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، والمدير التجاري للشركة محسن حيدرة، حجر الأساس لمشروع المبنى الرئيسي لشركة الخطوط الجوية اليمنية، الكائن بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.

وعقب وضع حجر الاساس،أوضح وزير النقل،بأنه في سياق احتفالات بلادنا بالجنوب بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال الـثلاثين من نوفمبر، نضع اليوم حجر الاساس لمبنى رئيسي حديث لشركة الخطوط الجوية اليمنية،مؤكداً أن وضع حجر الأساس يأتي في إطار الجهود الرامية للنهوض بشركة الخطوط الجوية اليمنية وتحديث بنيتها التحتية الإدارية والفنية.

واشار الوزير حُميد،الى ان المبنى يقام على مساحة تقدر بستة آلاف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى سبعة ملايين دولار،مبيناً بان المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أداء الشركة، لافتاً إلى أن "اليمنية" تمضي بخطى ثابتة نحو الارتقاء بخدماتها، حيث تم مؤخراً تدشين مركز الصيانة الإقليمي بمطار عدن الدولي بمستوى متطور و يجري حالياً دراسة المناقصات المقدمة لإنجاز المشروع.

وقال وزير النقل" أن الشركة تعمل حالياً على تعزيز أسطولها بشراء طائرات من طرازات مختلفة رغم التحديات التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن إصرار قيادة الشركة وعزيمتها مكناها من مواصلة عملها واستعادة مكانتها، رغم ما تعرضت له من خسائر، بما فيها تدمير عدد من طائراتها في مطار صنعاء الدولي مثنياً في ذات الوقت على دورها في تطوير الشركة.

واكد الوزير حُميد،دعم وزارة النقل الكامل للشركة لتعزيز دورها في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني،مثنياً على دعم القيادة السياسية ودولة رئيس الحكومة في تقديم التسهيلات للشركة ومنها منح قطعة الارض الذي يشًيد عليها المشروع.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد،عن شكره وتقديره لمعالي وزير النقل لحضوره ومشاركته في تدشين مشروع المبنى الجديد، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي بدعم من وزارة النقل والقيادة السياسية التي وفرت الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار رئيس مجلس الادارة ،إلى أن الشركة ماضية في تطوير أصولها في الداخل والخارج، موضحاً بأنه قبل ستة أشهر تم وضع حجر الأساس لهنجر الصيانة وفق أفضل المعايير في الشرق الأوسط، إضافة إلى جهود تحسين الخدمات وتجديد الأسطول،معلناً أن بمطلع العام 2026م ستنضم الطائرة الخامسة إلى أسطول "اليمنية"، مؤكداً أن العمل في الشركة يسير كخلية واحدة رغم الظروف الراهنة، وأن مسيرة التطوير مستمرة لخدمة المواطنين.

حضر فعالية وضع حجر الأساس كل من، نائب المدير العام للشؤون المالية في طيران اليمنية عادل العطاس ونائب المدير العام للشؤون الفنية المهندس لؤي قعطبي ومدير إدارة الشؤون القانونية بسام محمد ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة سامي الضباعي ومدير منطقة عدن ابتسام النعمي، وعدد من مسؤولي الوزارة وطيران اليمنية.