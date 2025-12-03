شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح صرح طبي فريد… “مركز 2 ديسمبر” بالمخا يضع البلاد على خريطة المراكز المتقدمة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت مدينة المخا بمحافظة تعز، اليوم، حدثا طبيا بارزا مع تدشين وافتتاح مركز 2 ديسمبر للعلاج الطبيعي والتأهيل، بحضور كل من معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، و محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، و محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، و الدكتور طارق العزاني مدير دائرة الخدمات الطبية للمقاومة الوطنية، و الأمين العام المساعد للمكتب السياسي في المقاومة الوطنية عبدالله أبو حورية.

ويأتي هذا المركز بدعم كريم من الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات حراس الجمهورية، يُعد إنجازا طبيا متقدما، كونه الخامس على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يضمها.

وبهذا الشعار “هنا تُزرع بذور الأمل” يخطو مركز 2 ديسمبر نحو تقديم خدمة صحية متقدمة، واضعًا أمامه هدفًا واضحًا: إعادة الأمل لآلاف المرضى عبر رعاية طبية متطورة تواكب أعلى المعايير الإقليمية.