وزارة الصحة: خارطة عمل موحدة لمكافحة الأوبئة بنهاية العام

انعقد الاجتماع رقم 118 لمركز عمليات الطوارئ الاتحادي بمقر وزارة الصحة بالخرطوم الثلاثاء برئاسة وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر سيد أحمد محمد وبحضور وزير الصحة ب. هيثم محمد إبراهيم وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية وممثلي المنظمات.

وكشف الوزير عن اشادة مجلس الوزراء بدور وزارة الصحة في احتواء الأوبئة، مؤكدا ضرورة توجيه المنظمات للعمل وفقًا لحوجة البلاد، وأهمية تحليل الوضع الراهن ورصد الدروس المستفادة .

فيما شدد وكيل الوزارة على ضرورة توضيح الفجوات وتحديد التدخلات اللازمة، إضافة إلى تحويل وباء التهاب الكبد الوبائي إلى مجال بحثي لمعرفة الأسباب وطرق الوقاية، مع التركيز على التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي في المرحلة المقبلة. .

واستعرض الاجتماع تقرير وضع النازحين والتحديات والحوجة العاجلة للمعسكرات، بالإضافة إلى التقارير الدورية التي أوضحت انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك والكوليرا في معظم الولايات، باستثناء ولاية الجزيرة التي ما زالت تسجل ارتفاعًا في الحالات، حيث رُصد هذا الأسبوع 81 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي من النوع E بينها حالتا وفاة.

متابعة تغطية الولايات المستهدفة بتطعيمات الدفتريا.