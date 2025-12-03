مي عز الدين تكشف عن نظامها الغذائي بعد الزواج بتعليق طريف

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة كشفت من خلالها عن نظامها الغذائي الجديد الذي تتبعه بعد زواجها من مدرّب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

وكتبت مي على الصورة التي تكشف جزءاً من البرنامج الغذائي الذي وضعه لها زوجها، تعليقاً طريفاً مازحت به الجمهور قائلةً: “أكلك لما تبقي متجوّزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام… يعني حتى لو سرقت أكل من التلاجة هيعرف”.

وتفاعل العديد من جمهور مي مع تعليقها الطريف، متمّنين لها دوام السعادة في حياتها الزوجية، وأن يكون زوجها عوضاً لها عن السنوات الماضية.

كانت مي عز الدين قد أثارت حيرة جمهورها، وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها بفستان الزفاف، وعلّقت عليها بوضع خاتم الزواج ووردة، غير أن عدداً من متابعيها أكدوا أن الصور مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي بسبب تغيّر ملامح مي واختلافها عما كانت عليه في ظهورها الأخير.

ووضعت مي أغنية “طلّي بالأبيض” خلفيةً للصور، وعلى الأثر تلقّت العديد من تعليقات الإعجاب من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئتها بزواجها.

مجلة لها