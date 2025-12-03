كأس العرب: السودان يتعادل سلبياً مع الجزائر

استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس “فيفا قطر 2025″، بالتعادل السلبي مع المنتخب السوداني يوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

الجزائري آدم وناس يحصل على بطاقة حمراء

شهدت المباراة حصول لاعب المنتخب الجزائري، آدم وناس، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، في لحظة مثيرة أثارت جدلاً بين الجماهير والمحللين.

فرص ضائعة وأداء دفاعي قوي

فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص المتاحة أمام المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويحقق كل منتخب أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة.

الجزائر تحاول الدفاع عن لقبها

وكان المنتخب الجزائري قد توج بلقب البطولة في النسخة الماضية بعد فوزه على المنتخب التونسي 2-0 في المباراة النهائية، في إنجاز تاريخي للاعبين المحليين.

خسارة سابقة أمام السودان في كأس إفريقيا

فشل المنتخب الجزائري في الثأر من خسارته أمام المنتخب السوداني بركلات الترجيح في دور الثمانية ببطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الصيف الماضي، ما أضاف بعداً نفسياً للمواجهة الأخيرة.

أهمية الجولة الأولى في تحديد مسار المجموعة

يعكس التعادل مع السودان تحدياً للجزائر في مشوار الدفاع عن لقبها، حيث تعتبر الجولة الأولى مفتاحاً لتحديد ترتيب المنتخبات في المجموعة الرابعة.

توازن تكتيكي بين الفريقين

شهدت المباراة توازناً تكتيكياً كبيراً بين الفريقين، مع اعتماد كلا المنتخبين على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة، ما ساهم في ندرة الفرص الحقيقية للتسجيل.

ردود فعل الجماهير و المحللين

أثار خروج وناس بالبطاقة الحمراء اهتمام الجماهير والمحللين، حيث اعتبر البعض أن القرار أثر على أداء الجزائر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

التحضير للمباريات القادمة

يستعد المنتخب الجزائري لخوض المباراة الثانية في المجموعة الرابعة، ساعياً لتعويض التعادل وتحقيق فوز يؤمن صدارته للمجموعة.

أداء السودان في كأس العرب

قدم المنتخب السوداني أداءً قوياً، محافظاً على نظافة شباكه أمام بطل النسخة السابقة، في بداية واعدة لمشواره في كأس “فيفا قطر 2025”.

توقعات المجموعة الرابعة

تظل المجموعة الرابعة مفتوحة أمام جميع الفرق، ويعد التعادل في الجولة الأولى مؤشراً على منافسة قوية بين الجزائر، السودان، والمنتخبات الأخرى المتواجدة في المجموعة.