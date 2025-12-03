إعادة تأهيل مستشفى بحري بولاية الخرطوم وافتتاحه مطلع 2026

زار وفد مشترك من وزارة الصحة الاتحادية، ممثلاً في مدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد عبد المنعم، والمدير القطري لمنظمة سابا الدكتور فيصل احمد نور، مستشفى بحري بالخرطوم اليوم.

وخلال الزيارة كشف الدكتور فيصل عن مشروع تأهيل المستشفى بمبلغ 1.5 مليون دولار، مشيراً إلى أن افتتاحه سيكون في يناير 2025، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن مبادرات “عودة العافية” التي تنفذها منظمة سابا (تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا).

وأكد أن إعادة تشغيل المستشفى ستسهم في عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، مقدماً شكره لوزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم على التعاون والعمل المشترك.

من جانبه، وعد الدكتور عماد الدين عبد المنعم بالتزام الوزارة بسد النقص في المستشفى عبر شراكة قوية مع منظمة سابا، مشيراً إلى أن المنظمة كانت أول من استجاب لنداء وزير الصحة الاتحادي “إيدك معانا لي مشفانا” من خلال تأهيل مستشفى السعودي للنساء والتوليد، والآن تقترب من افتتاح مستشفى بحري، مؤكداً أن جهودها ستمتد لتشمل مستشفيات أخرى.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور عوض الله الكامل مدير مستشفى بحري عن شكره لمنظمة سابا ووزارة الصحة الاتحادية على دعمهم المستمر، موضحاً أن تشغيل المستشفى سيبدأ بأقسام الطوارئ والنساء والتوليد والحروق والعناية المكثفة كمرحلة أولى، على أن تكتمل بقية الأقسام لاحقاً.

سونا