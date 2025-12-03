اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. مواطن باكستاني يتغزل في السودانيين: (الواحد منهم إذا حطيته في الجرح يطيب..نسوني همومي بأرواحهم الراقية وقلوبهم الصافية وعقولهم النظيفة وتعيش بينهم لكن صعب تعيش بدونهم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد أن حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر مواطن باكستاني, الجنسية يتحدث عن السودانيين, بالمملكة العربية .

وقال الباكستاني, حديثه أنه جاء من بلاده مؤكداً أنه كان يعيش في بيئة وصفها بالسامة, وبعد وصوله المملكة قابل سودانيين, قال عنهم: (إذا حطيتهم في الجرح يطيب).

وتابع بحسب كما نقل عنه محرر موقع النيلين: نسوني همومي بأرواحهم الراقية وقلوبهم الصافية وعقولهم النظيفة وتعيش بينهم لكن صعب تعيش بدونهم).

