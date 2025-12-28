تكنولوجيا: أقوى 5 تطبيقات لا غنى عنها لجهاز Mac الخاص بك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سواء كان جهاز Mac الخاص بك جديد أو ترقية، فإن تثبيت التطبيقات الأساسية منذ البداية يسهل إدارة الوقت والعمل بكفاءة. إليك أبرز التطبيقات التي تُعد من الأكثر فائدة على macOS:

Timery

يساعد Timery على تتبع الوقت وربطه بحسابات Toggl، مع عرض مخططات يومية وأسبوعية وشهرية، وإمكانية الوصول السريع إلى المهام من شريط القوائم والـ Widgets، مع تزامن كامل مع تطبيق iOS.

TextExpander

يقدّم TextExpander اختصارات نصية متقدمة تساعد في الردود السريعة، تعبئة النماذج، أو إعداد نصوص متكررة، ويتيح دعم المتغيرات لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية مقارنة بالاختصارات المدمجة في النظام.

AirBuddy

يسهّل AirBuddy التحكم في أجهزة البلوتوث بما فيها AirPods، مع تنبيهات البطارية واختصارات لضبط إعدادات النظام بسرعة، مثل تغيير مدخل الصوت أو تفعيل Night Shift.

Keyboard Maestro

يوفر Keyboard Maestro أتمتة متقدمة للمهام، مثل تشغيل التسجيلات الصوتية عند توصيل ميكروفون محدد أو استرجاع محفوظات الحافظة بسرعة. رغم إمكاناته الكبيرة، توجد موارد تعليمية ومجتمع دعم قوي لتسهيل استخدامه.

Ulysses

يُعد Ulysses بيئة كتابة مركّزة وبسيطة، مع دعم Markdown ولوحة معلومات مفيدة واقتراحات أسلوبية، ما يجعله مثالياً للكتابة الطويلة أو المشاريع النصية دون أي تشتيت.

