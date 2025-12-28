ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا

دبي - فريق التحرير: شهدت حلبة “محمد عبده أرينا” في “بوليفارد سيتي” بالرياض، يوم أمس (السبت) مواجهة استثنائية ضمن عرض The Ring V: Night of the Samurai، إحدى فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، حيث اتجهت الأنظار إلى النزال الكبير الذي جمع بطل العالم الياباني نويا إينوي بمنافسه المكسيكي ألان بيكاسو على لقب وزن السوبر بانتام، وتغلب فيها الأول بقرار اجماع الحكام.

وكان قد سبق النزال الرئيسي مراسم عزف السلام الملكي السعودي. وجاءت مجريات المواجهة، بجولة أولى مليئة بالحذر الشديد من كلا الملاكمين في جسٍّ واضح للنبض، قبل أن تشهد بداية الجولة الثانية انطلاقة قوية من إينوي الذي وجّه سيلًا من اللكمات مكّنه من فرض أفضليته وحسم الجولة لصالحه. وفي الجولة الثالثة واصل البطل الياباني ضغطه بتوجيه ضربات قوية بيسراه محافظًا على التفوق رغم بعض محاولات بيكاسو للرد، فيما سجّلت الجولة الرابعة تكافؤًا واضحًا مع حذر من الطرفين.

وفي الجولة الخامسة استمرت الندية بين الملاكمين، وهو ما تواصل في الجولة السادسة التي ظهر فيها بيكاسو أكثر تركيزًا على صد اللكمات والمراوغة لتفادي هجمات إينوي. ومع دخول الجولة السابعة حاول بيكاسو زيادة وتيرة الهجوم، إلا أن مرونة إينوي وسرعته في التحرك أفشلتا تلك المحاولات. ومع تقدم الجولات اشتد الحذر بين الطرفين، فيما واصل إينوي محاولاته لاختراق حاجز الصد بحثًا عن لكمة تنهي اللقاء مبكرًا دون أن ينجح في ذلك.

وحتى الجولة الأخيرة، تبادل الطرفان هجومًا شرسًا وسط تفاعل جماهيري كبير، قبل أن يُطلق جرس النهاية ويُحسم النزال بقرار الحكام، ليُعلن فوز نويا إينوي بقرارٍ إجماعي محافظًا على لقبه العالمي بلا منازع، وسجله الخالي من الهزائم، وليحصل أيضاً على حزام مجلة The Ring.

وشهدت الأمسية أيضًا فوز الياباني ريتو تسوتسومي، على المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال وزن الريشة، عقب فوزه بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، حيث قدّم خلالها تسوتسومي أداءً لافتًا نال استحسان الجماهير.

وفي نزال وزن الخفيف، خطف الملاكم الدومينيكاني إدينسون غارسيا الأضواء بعد أن حسم مواجهته أمام الياباني تايغا إيماناغا بقرار منقسم عقب عشر جولات مشتعلة. وكاد غارسيا أن ينهي النزال في الجولة الثامنة عندما أسقط خصمه أرضًا، قبل أن يعود إيماناغا للمواجهة، إلا أن الضغط المتواصل من غارسيا حتى الجولة الأخيرة حسم النتيجة لصالحه بقرار الحكام.

كما واصل الياباني جونتو ناكاتاني تألقه بعدما تفوق على سيباستيان هيرنانديز في نزال وزن السوبر بانتام بقرار الحكام، عقب مواجهة اتسمت بالندية وتبادل كثيف للكمات، فرض خلالها ناكاتاني أفضليته في عدد من الجولات ليخرج فائزًا بإحدى أبرز مواجهات الأمسية.

وبهذا اختتم عرض The Ring V: Night of the Samurai واحدة من أقوى أمسيات الملاكمة العالمية، مؤكّدًا مكانة الرياض كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر النزالات والنجوم في عالم الملاكمة، وسط حضور جماهيري كبير قادم من اليابان، وتنظيم احترافي عكس حجم الحدث وأهميته.