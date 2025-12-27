هند صبري في كواليس «مناعة»… إطلالة أولى قبل رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: شاركت الممثّلة التّونسيّة هند صبري جمهورها بالصّور الأولى من كواليس مسلسلها الرّمضاني الجديد «مناعة»، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان ٢٠٢٦.

في هذا السّياق، نشرت هند عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مجموعة صور من كواليس العمل، وعلّقت: “مسلسل “مناعة” رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله.. اللهم جبرًا جميلًا”.

تدور أحداث مسلسل «مناعة» في إطار الدّراما الشّعبيّة داخل حَيّ الباطنيّة، إذ تعود القصّة بالزّمن إلى فترتَي السّبعينات والثّمانينات، مستعرضةً ملامح اجتماعيّة وإنسانيّة من تلك المرحلة.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هند صبري، باقة من الممثّلين من أبرزهم: أحمد خالد صالح، محمّد علي رزق، مهنّا نصّار وغيرهم.

المسلسل هو من فكرة عبّاس أبو الحسن وإخراج حسين المنباوي.