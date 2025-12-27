“باي باي حبّي” عمرو سعد وزوجته في لحظة خاصّة تتحوّل إلى حديث المتابعين

دبي - فريق التحرير: شارك الممثّل عمرو سعد متابعيه عبر حسابه على مواقع التّواصل الاجتماعيّ صورة جمعته بزوجته الإعلاميّة شيماء فوزي، وحرص على تهنئتها بمناسبة إصدار كتابها الجديد.

وكتب عمرو سعد تعليقًا مقتضبًا قال فيه: «مبروك الكتاب الجديد»، في إشارة إلى كتاب شيماء فوزي الّذي يحمل عنوان «باي باي حبي»، ويتناول مرحلة ما بعد الطّلاق وكيفيّة التّعافي من الأزمات النّفسيّة لدى الرّجل والمرأة، من خلال ثماني قصص مستوحاة من الواقع والعلاقات العاطفيّة، وصدر عن دار حابي للنّشر.

ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تهنئة عمرو سعد لزوجته أيضًا على إطلاق برنامجها الجديد «ورا كل باب»، الّذي يُعرض عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ، ويتناول قضايا نفسيّة واجتماعيّة معاصرة.

على صعيد آخر، بدأ عمرو سعد مؤخرًا تصوير أوّل مشاهد مسلسله الجديد «عباس»، المقرّر عرضه ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٦، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبيّ اجتماعيّ. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم تارا عماد، جهاد حسام الدّين، عبد العزيز مخيون، صفوة، وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشّرف الّذين سيُعلن عنهم لاحقًا.