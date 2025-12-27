إلهام شاهين تحتفل بـ«الكريسماس» بجلسة تصوير بالذكاء الاصطناعى: سنة سعيدة على الأمة العربية

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بالـ«كريسماس» معربةً عن سعادتها بالعام الجديد وحماسها له.

ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها بـ«فيس بوك»، مجموعة صور مُعدلة بالذكاء الاصطناعى، وظهرت فيها مرتدية أزياء «بابا نويل» وبدت مختلفة ومميزة.

وعلقت على الصور قائلةً: «2026 إن شاء الله سنة خير وسلام ومحبة وتفاؤل على مصر وعلى أمتنا العربية.. وعلى كل إنسان فى كل مكان».

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت جالسة على أرجوحة، بينما قامت بوسى شلبى بتصويرها.

ونشرت إلهام شاهين الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: «جميل أن نعود أحيانا بذاكرتنا لأوقات حلوة عشناها ونحاول استرجاعها ولو لحظات، شقاوة صديقات فى وقت الهزار والضحك، ربنا يسعد الجميع».

المصري اليوم