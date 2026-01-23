حكومة سنار تشيد بجهود مفوضية العون الانساني وتؤكد استقرار الوضع الإنساني

أشادت حكومة ولاية سنار واللجنة الأمنية بالولاية في خطاب ممهور بتوقيع والي سنار بمفوضية العون الانساني بولاية سنار بقيادة مفوضها محمد عبدالفتاح بادى مشيدين بوقفته وعونه وسنده وتوفير كل ما هو متاح لجرحى حادثة المسيرة التي استهدفت الإجتماع التنسيقي بين ولاة النيل الأبيض وسنار وحاكم النيل الأزرق مؤخراً.

وجاء في الخطاب نحن إذ نشيد بهذه الجهود والقيم السامية وهذه المواقف إن دلت إنما تدل على معدن مجتمع الولاية وتماسكه والتفافه عند المصائب والمحن آملين أن يتقبل الله الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.