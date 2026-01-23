حكومة سنار تشيد بجهود مفوضية العون الانساني وتؤكد استقرار الوضع الإنساني

- 1/2
أشادت حكومة ولاية سنار واللجنة الأمنية بالولاية في خطاب ممهور بتوقيع والي سنار بمفوضية العون الانساني بولاية سنار بقيادة مفوضها محمد عبدالفتاح بادى مشيدين بوقفته وعونه وسنده وتوفير كل ما هو متاح لجرحى حادثة المسيرة التي استهدفت الإجتماع التنسيقي بين ولاة النيل الأبيض وسنار وحاكم النيل الأزرق مؤخراً.
وجاء في الخطاب نحن إذ نشيد بهذه الجهود والقيم السامية وهذه المواقف إن دلت إنما تدل على معدن مجتمع الولاية وتماسكه والتفافه عند المصائب والمحن آملين أن يتقبل الله الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.
من جانبه أكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى أن ما قاموا به هو الواجب وهو واجب كل مواطن بولاية سنار، وقال إن حادثة المسيرة وحدت وجدان مواطني الولاية واظهرت تلاحم مجتمع الولاية، مؤكداً أن مفوضية العون الانساني بولاية سنار ماضية في تنفيذ برامجها خدمة لمواطن الولاية، وقال إن إشادة والي سنار ولجنة الأمن بالولاية ستظل دافعا لمزيد من تجويد الأداء من أجل إنسان الولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
