وزير الصحة يبحث فرص الاستثمار وإعادة تأهيل القطاع الصحي

انعقدت اليوم سلسلة من الاجتماعات برئاسة وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، لمناقشة فتح مجالات تنموية واستثمارية في قطاع الصحة، وذلك في إطار جهود إعادة تأهيل المرافق الصحية وتعزيز التصنيع الدوائي.

حيث التقي سيادته بعدد من الشركات الوطنية والتي ترغب في دعم الصحة و فتح أبواب استثمارية في القطاع حيث التقي خالد شيخة وطارق عبد المنعم كممثلين لمجموعة شركات قابضة وهندسية في القطاعات المختلفة.

كما اجتمع مع مسؤولي صندوق تنمية البطانة بحضور شركات استثمارية إيطالية تمثل مجموعة لشركات قابضة Festina Lente Fund بقيادة المدير التنفيذي باولو مانتيلو.

تم خلال الاجتماعات عرض حزمة من المشروعات المستقبلية للصحة، شملت برامج إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية، إنشاء مجمعات طبية، تمويل المستشفيات المرجعية، إضافة إلى مشاريع تصنيع الأدوية، وذلك عبر أنظمة تمويل متنوعة تستهدف المستثمرين من الداخل والخارج.

الجدير بالذكر ان الصحة اعدت حزمة من المشاريع تقدر قيمتها بمليار دولار خلال العامين القادمين.

سونا