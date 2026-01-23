شاهد بالصور.. محمد بشير ومروة الدولية يجلسان على “كرسي” واحد في جلسة تصوير من زواج “كوشي” ويعلقان: (دوليين ومسيطرين)

نشرت الفنانة السودانية, الضجة مروة الدولية, صور حديثة عبر حسابها الرسمي والمتابع عاى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الدولية, في جلسة تصوير مع صديقها المطرب الشاب والشهير محمد بشير. المطرب والمطربة ظهرا في الصور التي تم تصويرها من حفل زاوج صديقهما “عزيز كوشي”, وهما يجلسان على كرسي واحد, وكتبت الدولية, على الصور: (دوليين ومسيطرين), كما قام محمد بشير, بمشاركة نفس الصور مع نفس العبارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

