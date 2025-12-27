رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي

حقق ياسين بونو حارس منتخب المغرب رقماً إيجابياً وأخر سلبياً خلال التعادل 1-1 أمام مالي يوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس إفريقيا 2025.

وبات بونو أكثر حارس مرمى مغربي مشاركة في كأس أمم إفريقيا بـ13 مباراة، متجاوزاً الحارس التاريخي بادو الزاكي الذي خاض 12 مباراة بالبطولة.

وتساوى بونو مع أشرف حكيمي، والراحل عبد المجيد الظلمي، في المركز الثامن بقائمة أكثر لاعبي “أسود الأطلس” مشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وفي المقابل استقبل بونو أول هدف مع المغرب بعد 9 مباريات بشباك نظيفة.

جاء الهدف من ركلة جزاء أخفق حارس الهلال السعودي في التصدي لها بعد أن مرت بغرابة أسفل ذراعه.

التعادل أوقف سلسلة قياسية عالمية للمغرب ساهم فيها بونو بالانتصار في 19 مباراة متتالية.

