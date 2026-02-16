الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين وهل بالإمكان نقل التأمين باسم المشتري الجديد للسيارة؟

كثر البحث عن كم تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين وهل بالإمكان نقل التأمين باسم المشتري الجديد للسيارة؟، حيث يرغب العديد من أصحاب المركبات نقل ملكية السيارة من شخص إلى شخص آخر ويتم الأمر من خلال العديد من الشروط، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز رسوم نقل ملكية السيارة مع التأمين.

كم تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين

توفر المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات إلى أصحاب المركبات، حيث يمكن لصاحب السيارة نقل ملكيتها مع التأمين إلى شخص آخر

نوع السيارة رسوم نقل الملكية المركبة الخاصة 150 ريال سعودي النقل الخاص 150 ريال سعودي الحافلة الصغيرة 150 ريال سعودي سيارة الأجرة 300 ريال سعودي سيارة النقل العام 300 ريال سعودي حافلة عامة 300 ريال سعودي الدراجات الآلية 150 ريال سعودي مركبة الأشغال العامة 150 ريال سعودي

هل بالإمكان نقل التأمين باسم المشتري الجديد للسيارة؟

تجدر الإِشارة إلى أن الفرد المالك للسيارة في المملكة العربية السعودية يمكنه نقل ملكيتها إلى مشتري جديد مع نقل التأمين الخاص بها وفق العديد من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها.

خطوات نقل ملكية سيارة في السعودية

يمكن القيام بإجراء نقل ملكية السيارة مع التأمين من خلال الخطوات التالية:

الذهاب للموقع الإلكتروني أبشر “من هنا“. تسجيل الدخول لموقع أبشر. النقر على الأفراد. ثم الضغط على خدمات السيارات. تظهر قائمة يجب تحديد كلمة خدمة مبيعات السيارات. النقر على عرض السيارة لخدمة البيع. يجب تحديد السيارة المراد في نقل ملكيتها. كتابة سعر السيارة والرخصة وسنة الصنع ثم النقر تأكيد. كتابة رقم الهوية الخاصة بالمشتري. تحديد نوع التقويم وتاريخ الميلاد. تحديد بنك البائع من الخيارات الموجودة. كتابة رقم الحساب المصرفي. إدخال العنوان وانقر متابعة. قبول القرار قم تأكيد. يجب على المشتري فتح الموقع الإلكتروني أبشر وتسجيل الدخول إليه. الذهاب لقسم مبيعات المركبات بعد قبول المشتري. النقر على كلمة خدمات السيارات. ثم تحديد خدمة مبيعات السيارة. النقر على أوامر الشراء ثم تحديد السيارة المراد الحصول عليها. تحديد بنك المشتري ورقم حسابه. إدخال العنوان ثم متابعة. الموافقة على البيانات بعد قراءتها ثم تأكيد. من ثم يعود البائع بمجرد انتهاء المشتري من إجراءاته. الضغط على مبيعات المركبات بعد قبول المشتري. النقر على إنهاء البيع ونقل الملكية. تحديد السيارة المراد نقلها والموافقة على الشروط والأحكام ثم يجب إدخال رمز التحقق. في النهاية يجب النقر على إرسال الطلب.

الشروط القانونية لنقل ملكية سيارة في السعودية

تفرض الإدارة العامة للمرور في المملكة بعض الشروط التي تتعلق بنقل ملكية السيارة إلى شخص آخر والتي تتضح في النقاط التالية:

توفير طلب نقل الملكية وتعبئته بالبيانات الصحيحة.

تسديد رسوم نقل الملكية والتأمين الجديد.

تسجيل السيارة في الجهة المختصة وإصدار رخصة جديدة باسم المشتري.

القيام بفحص فني للسيارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتسجيل.

وجود هوية صاحب السيارة وهوية المشتري.

يجب إحضار وثائق السيارة الأصلية مثل الرخصة والتأمين وفاتورة الشراء.

الوثائق المطلوبة لنقل ملكية مركبة في السعودية

توجد بعض الأوراق والمستندات المختلفة التي يجب توافرها في حالة نقل ملكية السيارة والتي تتمثل في النقاط التالية:

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية العمل.

وثيقة التأمين الصالحة لمدة عام كامل.

رخصة القيادة سارية العمل.

صك الملكية الأصلي للمركبة.

استمارة نقل الملكية المعبأة بشكل صحيح.

تقدم منصة أبشر الإلكترونية مجموعة من الخدمات المميزة بصورة إلكترونية والتي منها نقل ملكية السيارة الخاصة إلى شخص آخر وفق العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها.