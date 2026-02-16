الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - أضرار بلاغ الهروب 1447 عواقب بلاغ الهروب اعرفها الان

ما هي عقوبات بلاغ الهروب من العمل؟ ما هي شروط بلاغ التغيب عن العمل؟ عينت الحكومة السعودية عدد من العقوبات المختلفة الخاصة بالعامل الوافد والمتغيب عن العمل والتي اوضحتها في قانون العمل الجديد من أجل الحفاظ على الأمن والنظام في الدولة وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على أضرار بلاغ الهروب من العمل.

عقوبة بلاغ الهروب من العمل

توجد العديد من العقوبات المختلفة في نوعها التي عينتها الحكومة السعودية لجميع الأفراد العاملين والوافدين إلى البلاد في حالة التغيب عن العمل والتي يمكن أن تختلف باختلاف نسبة المخالفة للعامل والتهرب من عمله وتتمثل العقوبات في التالي:

تكون العقوبة الأولى للتغيب عن العمل في السعودية هي سداد الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

تصل العقوبة الثانية للتغيب عن العمل إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور في البلاد.

في حالة تم تطبيق أي من العقوبتين السابقتين على أحد العاملين يتم ترحيله من البلاد بالكامل.

يمكن أن تصل العقوبة إلى حرمان الدخول إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

يتم ترحيل العامل وفق الشروط المحددة من أجل الحفاظ على سلامته.

شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل

في إطار تعرفنا على العقوبة المحددة في حالة تغيب العامل عن عمله نتطرق الآن للتعرف على الشروط الكاملة والمعينة من أجل تقديم بلاغ التغيب عن العمل والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن تكون المؤسسة المتقدمة بالبلاغ هي مؤسسة رسمية وتمتلك الرخصة السارية المفعول.

يجب الإفصاح عن مدة تغيب العامل عن عمله بالكامل.

يلم أن يكون العامل المتقدم بالبلاغ ضده مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يمتلك العامل الرخصة الخاصة به والتي تكون سارية المفعول.

يشترط أن يقوم صاحب العمل بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لتقديم بلاغ التغيب عن العمل.

أوضحت الحكومة السعودية عدد من العقوبات المختلفة التي نصت عليها قوانين العمل الجديدة في البلاد والتي حددتها للعاملين الوافدين بها في حالة التغيب عن العمل ومخالفة أي من القوانين في البلاد.