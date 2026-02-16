absher.sa – أبشر خطوات الحصول على إذن التنقل بالسلاح الناري 1447 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةabsher.sa – أبشر خطوات الحصول على إذن التنقل بالسلاح الناري 1447 في السعودية

إذن التنقل بالسلاح الناري 1447 في السعودية تعريف إذن التنقل بالسلاح الناري إذن التنقل بالسلاح الناري هو تصريح إلكتروني يصدر من وزارة الداخلية السعودية، يسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يحملون رخصة سلاح سارية المفعول بالتنقل بالسلاح الناري من مكان إلى آخر داخل المملكة عبر أبشر .

شروط الحصول على إذن التنقل بالسلاح الناري

– عدم حمل السلاح داخل الحرمين الشريفين – حفظ السلاح المرخص بالاقتناء في مكان آمن – عدم حمل السلاح بالقرب من المناطق الحكومية والأمنية – الحصول على تصريح تنقل عند التنقل بأسلحة الاقتناء – الإبلاغ عن السلاح في حال السرقة – عدم وجود ملاحظات أمنية – أن يكون السلاح المراد إصدار إذن التنقل له من ضمن رخصة الاقتناء فقط – يجب تحديد: مسار التنقل، المنطقة، تاريخ بداية التصريح، عدد الذخائر – الإقرار وقبول شروط الخدمة – دفع رسوم الخدمة – هذه الخدمه متاحه لأسلحة الاقتناء فقط والتي تتطلب إذنا للتنقل بها – لايمكن حمل أكثر من سلاح واحد واقتناء أكثر من عشرة أسلحة – يمكن شراء الأسلحة من الملاك أو المراكز المعتمدة

عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. “من هنا“ اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الأسلحة والذخائر. اختيار إذن التنقل بالسلاح الناري. قراءة تعليمات الخدمة، واضغط على التالي. إدخال بيانات السلاح الناري، بما في ذلك رقم الرخصة ونوع السلاح. إدخال بيانات التنقل، بما في ذلك تاريخ التنقل والوجهة. الموافقة على الشروط والأحكام، واضغط على تقديم الطلب. سداد رسوم الخدمة. متابعة حالة الطلب.

عبر تطبيق أبشر

تحميل تطبيق أبشر على الهاتف الذكي. تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الأسلحة والذخائر. اختيار إذن التنقل بالسلاح الناري. اتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

رسوم إذن التنقل بالسلاح الناري

تبلغ رسوم إذن التنقل بالسلاح الناري 100 ريال سعودي. مدة صلاحية إذن التنقل بالسلاح الناري تبلغ مدة صلاحية إذن التنقل بالسلاح الناري 30 يومًا.

يجب أن يحمل المرخص له إذن التنقل بالسلاح الناري معه عند التنقل بالسلاح يجب أن يكون السلاح الناري محملًا في غلاف واقي أثناء التنقل يجب أن يكون السلاح الناري مخفيًا عن الأنظار أثناء التنقل عقوبة مخالفة شروط إذن التنقل بالسلاح الناري.

يعاقب كل من يخالف شروط إذن التنقل بالسلاح الناري بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد عن 5000 ريال سعودي، أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.