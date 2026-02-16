الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - كيف تثبت ان بلاغ الهروب كيدي؟ وطريقة الحصول على تعويض عن بلاغ هروب كيدي ما هي؟ يستغل بعض أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية قانون العمل والتغيب عنها ضد العامل في بعض الأحيان وهو الأمر التي عملت الدولة على الحد منه من خلال إثبات كيدية البلاغ وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على كيفية إثبات أن بلاغ الهروب كيدي.

كيف تثبت ان بلاغ الهروب كيدي

يعتبر بلاغ الهروب الكيدي هو أحد الإجراءات غير القانونية والتي تعني تقديم البلاغ الكاذب من جهة صاحب العمل تجاه أحد العاملين الوافدين لديه والذي يتم تقديمه ن دون وجود أسباب حقيقة للبلاغ ولذلك عينت الدولة إمكانية إثبات كيدية البلاغ عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول إلى الموقع. يتم النقر على أيقونة بوابة الأفراد. اختيار طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب. يتم التعرف على كافة التفاصيل والشروط المختلفة في البلاغ. يتم تسجيل البيانات المطلوبة وتشمل تاريخ بداية العمل وتاريخ نهاية العمل وآخر مرتب للفرد. يتم النقر على أيقونة حفظ. الانتظار لبعض الوقت من أجل دراسة الطلب.

طريقة الحصول على تعويض عن بلاغ هروب كيدي

بعد لإثبات العامل الوافد والمقدم بحقه بلاغ التغيب الكيدي عن العمل أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم طلب التعويض للحصول على المبلغ المالي عوضًا عن تقديم بلاغ كيدي ضده والذي يتم تقديمه بالأدلة الكيدية الكاملة إلى المحكمة من أجل الاطلاع عليه والاستئناف بشأنه وفي حالة الموافقة عليه يتم الموافقة على التعويض المالي ويتم معاقبة مقدم البلاغ بالعقوبات المحددة من خلال البلاد وفق قانون العمل الجديد.

توجد الكثير من القوانين المختلفة التي عينتها الحكومة السعودية لجميع الأفراد والوافدين العاملين في البلاد من أجل ضمان الحفاظ على حقوقهم وتشمل خدمات الإثبات لكيدية بلاغ التغيب عن العمل.