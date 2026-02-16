الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - تحذيرات الطقس: السعودية ترفع مستوى التحذير إلى اللون الأحمر في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة

السلطات السعودية تُطلق إنذار أحمر على الطائف بشأن أمطار غزيرة وهو الامر الذي يهتم المواطنين السعوديين بالبحث المستمر عنه، شهدت المملكة العربية السعودية منذ المدة القريبة الحالة المتغيرة وغير المستقرة في الطقس والتي تسببت في الحيرة الكبيرة لدى المواطنين وقد أطلقت السلطات السعودية في يوم الثلاثاء الإنذار الأحمر في الطائف للإعلان عن الأمطار الغزيرة وحالة البرد والسيول في البلاد وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض كافة المعلومات حول الإنذار المعلن من السلطات السعودية في الطائف.

السلطات السعودية تُطلق إنذار أحمر على الطائف بشأن أمطار غزيرة

في الفترة الجارية شهدت المملكة العربية السعودية حالة متذبذبة من الطقس والتي مرت بها العديد من التغيرات المختلفة التي عاش بها المواطنين وفي يوم الثلاثاء أعلنت السلطات السعودية عن وجود حالة من التغيرات المناخية المقبلة والتي تعيشها مدينة الطائف بالسعودية وقد حرصت على إطلاق الإنذار الأحمر من أجل التأكيد على المواطنين ضرورة أخذ الحرص الكامل لهم.

وقد أوضحت الدولة أنه من المقرر ان تظهر السماء بالحالة الغائمة بشكل جزئي والتي يتخللها عدد من السحب الرعدية الممطرة وتكون هذه الأجواء مصحوبة بالرياح القوية التي تخلف الأثر القوي لها على منطقة نجران والمنطقة الجنوبية في الرياض بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وقد أوضحت الأرصاد السعودية أن سرعة الرياح في البحر الأحمر في اتجاه شمال غرب إلى غرب تكون بسرعة تصل إلى 15 – 45 كيلو متر في الساعة وهو الامر الواجب الحرص منه.

إعلان الإنذار الأحمر في السعودية

بعد كون السلطات السعودية تُطلق إنذار أحمر على الطائف بشأن أمطار غزيرة نستكمل الآن التعرف على البيان المعلن من خلال المركز الوطني لهيئة الأرصاد الجوية في البلاد والذي يعبر عن سوء الأحوال الجوية في السعودية ومن المتوقع أن تشهد مدينة الطائف والمدينة المنورة والباحة ومكة المكرمة الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح القوية والسريعة بها بالإضافة إلى السيول التي تشهدها الأودية.

تهتم هيئة الأرصاد في المملكة العربية السعودية بطرح كل ما هو جديد ومتغير في حالة الطقس والتي شهدتها الدولة في الفترة السابقة من أجل طمأنة المواطنين السعوديين بالكامل في كافة المحافظات والمدن بها.