وش اقدم قبيلة في العالم؟ وما هي أشهر القبائل العربية في الجاهلية؟ نظرًا إلى أنَّ هناك الكثير من القبائل التي توجد في المملكة العربية السعودية فهناك من يرغب في التعرف إلى أقدم القبائل وأشهر القبائل الموجودة في المملكة علاوة على أقوى القبائل العربية في السعودية، ونوفر لكم من خلال موقع لحظات نيوز القبائل العربية في السعودية.

أقدم القبائل

قبيلة جراوة هي واحدة من أقدم القبائل التي توجد في العالم وهذا بناءً على آراء المؤرخين الذين أشاروا إلى أن عمر هذه القبيلة يمتد إلى 55 ألف عام، وهذه القبيلة هي القبيلة الأقدم في العالم اليت ترتبط بدراسة العالم بالكامل وليس العالم العربي فقط.

ورد في كتب التاريخ مجموعة من القبائل التي يتخطى عمرها آلاف السنوات كما الحال في قبيلة جراوة المذكورة وقد جاءت هذه القبيلة واستقتر في أندامان وذلك في جزر المحيط الهندي التي يتم التعرف عليها والمشهورة باسم مدينة الأرخبيل.

الجدير بالذكر أن قامت مجموعة من الأبحاث الأخرى بالإشارة إلى أن هناك مجموعة من القبائل التي يُمكن اعتبارها من أقدم القبائل التي توجد في العالم ولكنها تعيش في عزلة تامة مثل قبيلة التسوية التي استقرت في منطقة منعزلة داخل قارة آسيا، وهذا في حوالي 6 آلاف عام وهذا ما جعلهم يختلطون بشعوب أخرى.

يُذكر أن هذه القبائل من المعروف عنها التحضر وأنها قبيلتا الصخرة وبني دلكت وهي القبائل المعزولة علن العالم ولم يتم التعرف عليها من قبل أحد، وذلك حتى وصلت لهم الأقمار الصناعية ووجدت أنَّ من هذه القبيلة ما يعيش وسط غابات الأمازون ومنهم ما يوجد في البرازيل وغيرهم.

علاوة على كل هذا نجد أن القبائل العربية التي استقرت في شبه الجزيرة العريية منذ آلاف السنوات وحتى الآن موزعة على الدول العربية المتنوعة وتحديدًا في دول الخليج.

أقدم قبيلة عربية

تعتبر قبيلة عدنان وقحطان والشمر من أقدم القبائل العربية التي توجد في الوطن العربي وقد أكد المؤرخين على أنَّ هاتين القبيلتين هما الأصل لكل القبائل الموجودة وينحدر منهم كافة القبائل الأخرى.

تفرعت القبائل الأخرى إلى أكثر من قبيلة وزاد عدد الأفراد وهاجر المعظم من هذه القبيلة إلةى أماكن أخرى وعملوا على تكوين المجتمعات العربية القديمة وهذا قبل ظهور الإسلام وهذا هو العصر المعروف باسم عصر الجاهلية، وتم تحقيق هذه القبائل لتاريخ كبير في الفترة التي دامت بها وظل التاريخ محفوظ حتى وقتنا هذا ولم يجرؤ أحد على التلاعب به.

أشهر القبائل العربية في الجاهلية

هناك الكثير من القبائل العربية التي كانت موجودة بالجاهلية وهذه القبائل تأتي على النحو التالي:

قبيلة طيران.

قبيلة الحمير

قبيلة البني المر.

قبيلة العتيبة.

قبيلة بني هاشم.

قبيلة تعليم.

قبيلة جهينة.

قبيلة الدواسر.

قبيلة عنزة.

قبيلة بني تميم.

أكبر القبائل في السعودية

فيما يلي من نقاط سنعرض لكم مجموعة من أكبر القبائل في السعودية:

بني سليم.

بني نعيم.

الشهراني.

قبيلة سنحان.

قبيلة رُفيدة.

قبيلة مضر.

قبيلة همدان.

قبيلة بهلاء.

قبيلة جهينة.

قبيلة ثقيف.

قبيلة قحطان.

قبيلة عسلي.

قبيلة بني تميم.

قبيلة بني ثابت.

قبيلة البساسة.

قبيلة بني عقيل.

قبيلة بني شهر.

قبيلة بني مرة.

قبيلة السبيعي.

قبيلة بني عمر.

قبيلة بني رشيد.

عجمان.

ابناء خالد.

قبيلة الظفير.

قبيلة حباب.

قبيلة عبيدة.

قبيلة جدير.

قبيلة مطير.

قبيلة الرولة.

قبيلة الغاميد.

قبيلة تغلب.

قبيلة عنزة.

قبيلة الباقوم.

قبيلة عجمان

قبيلة بني هاشم.

قبيلة بني حجر.

قبيلة بني حنيفة.

قبيلة بني سالم.

قبيلة بني حرب.

قبيلة السهول.

قبيلة آشورية.

قبيلة سرحان.

أقوى القبائل العربية في السعودية

في النقاط التالية سنوفر لكم مجموعة من أقوى القبائل العربية في السعودية وهذا بناءً على ما يرغب الجميع في التعرف إليه:

قبيلة الدواسر.

قبيلة المطيري.

قبيلة الحباب.

قبيلة الحربي.

قبيلة الجحادر.

قبيلة بني شهر.

قبيلة الزهراني.

قبيلة القرني.

قبيلة بني رشيد.

قبيلة بني عقيل.

قبيلة بني سالم.

قبيلة بني هاجر.

قبيلة الشهراني.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى أقدم القبائل كما أشرنا إلى باقة من المعلومات التي يُمكن من خلالها التعرف إلى أقوى القبائل العربية في السعودية.