حقيقة خبر زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - مع بداية كل شهر تبدأ التساؤلات والأخبار تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة سوف تحدث في مرتبات المتقاعدين في المملكة العربية السعودية قد تصل إلى 20%، وبدأ الناس يتداولون هذا الخبر ويتساءلون عن حقيقته لذلك من خلال سطور هذا المقال سنجيب عن التساؤلات المتداولة حول خبر زيادة مرتبات المعاشات لسنة 2026 على لسان هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة وهل هذا الخبر حقيقة أم إشاعة، والموعد الرئيسي للصرف النسبة.

إشاعة خبر زيادة مرتبات معاشات المتقاعدين

انتشرت مؤخرًا في السعودية أخبار كثيرة مزيفة وإشاعات عديدة بين المواطنين وذلك بداعي الفتنة وإحباط الناس لكن تعمل الحكومة جاهدة لإيقاف مثل هذه الأكاذيب وتؤكد على الإبلاغ عن أي صفحة تنشر أخبار حكومية كاذبة، وأكدت مؤسسة التأمينات عبر صفحتها الرسمية أنه لا يوجد أي زيادة في رواتب المتقاعدين هذه الفترة ولا الفترة القادمة وأن كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا اخبار كاذب، وأشارت المؤسسة أنه إن حدث أي تغيرات أو زيادات في أي مرتبات سوف يتم الإعلان عنها مباشرة هنا ومن خلال صفحاتنا الرسمية.

هل خبر زيادة مرتبات المتقاعدين العسكريين صحصح؟

تمت زيادة راتب المتقاعد العسكري بنسبة 2% من آخر مرتب قد تم قبضة، بجانب زيادة المعاشات ايضًا المتعلقة بالنظام العسكري وهي 8% لكل فرد عسكري قد تقاعد.

من الأشخاص المستحقين للتقاعد والمعاشات؟

وفقًا لتعليم الحكومة أن هناك فئات مستحقة لرواتب التقاعد، ومن هؤلاء الأشخاص:

من أفنوا 25 عام من عمرهم في الخدمة.

كل من بلغ سن ال 60 له أحقية المعاشات.

كل من أصيب بعجز أو إعاقة مانعة من العمل.

من ترك العمل من غير إرادته ولبعض الأسباب الأخرى التي تراها المؤسسة تستحق.

كيف أحصل على مستحقاتي من التأمين إلكترونيًا؟

لكي تتمكن من الدخول وحساب جميع مستحقاتك المحفوظة في التأمينات من منزلك اتبع الخطوات الآتية

قم بزيارة الصفحة الرئيسية للتأمينات من هنا.

أدخل كلمة المرور وتسجيل الدخول الخاص بك.

بعد انسداد القائمة الرئيسية اختر ايقونة الخدمات.

اختر من بين الخدمات المعروضة “خدمة المعاشات”.

ثم اضغط على زر إعادة حساب المستحقات.

اكتب البيانات المطلوبة منك واتبع ما يملى عليك.

قدم الطلب وانتظر الرد.

من الحاصلين على زيادة 20 من مرتباتهم؟

قامت الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 20% في حالة واحدة وهي وجود 3 أشخاص معالين في الأسرة، واشارة أن هذه الحالات خاصة بالأسر التي يوجد فيها معالين فقط، وتتم الزيادة بنسبة 10% فقط للأسرة التي بها معل واحد.