كم باقي على انتهاء الشتاء 2026 العد التنازلي

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - يبحث الكثير من الأشخاص باستمرار في المملكة العربية السعودية عن كم باقي على انتهاء الشتاء والمدة المحددة من أجل الاستمتاع بكافة الفصول، تتميز المملكة العربية السعودية بالمناخ المميز والخاص بها والذي شهد الكثير من التطورات والتغيرات المختلفة في الآونة الأخيرة ولذلك يهتم الكثير من الأشخاص والمواطنين السعوديين في البلاد بالتعرف على المدة المتبقية من أجل انتهاء فصل الشتاء، وسوف نعرف ذلك من خلال موقع لحظات نيوز.

كم باقي على انتهاء الشتاء

في الآونة الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية عدد كبير من التغيرات المناخية والطقسية المختلفة في البلاد والتي شهدت خلالها الكثير من الأمطار والتبدلات في حالة الطقس ولذلك يهتم الكثيرون بالتعرف على المدة المتبقية من أجل انتهاء فصل الشتاء المميز والذي يكون له المكانة الكبيرة في قلوب جميع الأشخاص باستمرار.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية من يوم 22 ديسمبر لعام 2026 ميلادي والموافق يوم 9 / 6 / 1447 هجريًا/ ويكون من المقرر ان ينتهي فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية مع بداية فصل الربيع في يوم 21 مارس لعام 2026 ميلادي الموافق يوم 29 شعبان 1447

أهم مظاهر الاحتفال بالشتاء في السعودية

يعتبر فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم الفصول في السنة والذي يكون له المكانة المميزة في القلوب لدى الكثير وذلك حيث يتضمن الكثير من الأجواء العائلية الدافئة والمميزة وذلك في إطار الأمطار المختلفة والشديدة والذي يكون من المقرر له أن يبدأ في يوم 22 ديسمبر لعام 2026 ميلادي والذي يشمل الكثير من مظاهر الاحتفال به.

ومن المقرر بحسب ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية أنه يمكن أن يتناسب فصل الشتاء ويستمر مدة تقرب من 89 يوم في السنة والذي يكون من المقرر أن ينتهي في يوم 21 مارس من أجل البدء بفصل الربيع المميز المليء بالسعادة والألوان المختلفة التي تبعث على السرور الكبير في القلوب.

يعتبر فصل الشتاء هو أحد الفصول الجميلة والمميزة التي تبعث على السعادة الكبيرة والتي تملًا القلوب بالأمل والمحبة الكبيرة وهو الفصل المقرر له البداية في يوم 22 ديسمبر بحسب ما أوضحته الأرصاد السعودية.