وزارة التعليم…توضح قرار عاجل حول اليوم الوطني السعودي حول الإجازة المدرسية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - أصدرت وزارة التعليم قرار بشأن اليوم الوطني السعودي 93، والذي لم يتبقى على قدومه سوي أيام قليلة، حيث وجهت وزارة التعليم القرار لجميع الإدارات التعليمية في كل أنحاء المملكة.

كما أعلنت عن الإجازة الرسمية للمدارس والجامعات، نظرًا لأهمية هذا اليوم عند المواطنين السعوديين،

لأنه يوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز تحت شعار واحد هو المملكة العربية السعودية الدائم والمستمر، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

تمتد الاحتفالات بهذا اليوم الوطني 4 أيام متتالية لكافة المدارس والجامعات، حيث تبدأ إجازات الطلاب من إنهاء دوام يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر سبتمبر وحتى بداية يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر سبتمبر.

وبالنسبة للتاريخ الهجري تبدأ الإجازة بدايةً من دوام يوم الإثنين العاشر من ربيع أول 1447، حتى نهاية دوام يوم الخميس الثالث عشر من ربيع أول 1447.

وذلك دون التحويل عن بعد عبر منصة مدرستي، وهو الأمر نفسه لطلاب الجامعات الخاصة الحكومية، وذلك لترسيخ حب الوطن لدي الطلاب في جميع الأعمار.