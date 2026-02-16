الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - يتساءل الكثير من الأشخاص عن فخوذ المري ونسبها، وذلك لأن هذه القبائل من أقدم القبائل العربية التي سكنت مناطق شبه الجزيرة العربية، كما أنها اشتهرت شهرة واسعة بسبب دورها السياسي الكبير أثناء خوضها الكثير من المعارك في شبه الجزيرة العربية، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على نسب قبيلة المري.

فخوذ المري ونسبها

تعد قبيل المري من القبائل العربية التي يتفرع منها الكثير من الفخوذ، فمن أهمها فخذ العجمان الذين يعودون بأصلهم إلى آل علي الملقب ب عجيم، كما يتفرع عن قبيلة المري بطنان أساسيان هما علي وشبيب، ومنهما تتفرع كل بطون قبيلة المري.

نسب قبيلة المري

يعود نسب قبيلة المري أو آل مرة إلى مرة بن علي بن سلمان بن ارفخشاد بن سام بن نوح عليه السلام، وقد عرف عن أبناء هذه القبيلة صفات الشجاعة والشهامة والقوة، كما ينحدر منهم العديد من العشائر والقبائل، التي منها آل عذبة، وآل جابر، وآل علي، والغفران.

كما تعد شبه الجزيرة العربية أكثر مناطق تواجدهم وخاصة المملكة العربية السعودية، والخليج العربي، بالإضافة إلى ذلك توجد قبائل منهم تسكن في اليمن، والكويت، وحضرموت الذين يعدوا من بدو العرب.

أصل قبيلة المري

في إطار التعرف على فخوذ المري ونسبها، نجد أن أصل قبيلة المري من اليمن، فهم يعودون إلى يام بن حاشد بن همدان من منطقة سبأ في اليمن، كما تعد هذه القبيلة من أشهر القبائل المعروفة بكرمها الشديد في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى أنهم يتحلون بصفات القوة والشجاعة.

أين يسكن أبناء قبيلة المري

لم تستقر قبيلة المري في منطقة واحدة، فمن المعروف أن معظم القبائل كانت تهاجر بحثًا عن المراعي، أو لأغراض تجارية أو لعوامل أخرى ساعدت في انتشار هذه القبائل في العديد من المناطق، لذلك سنعرف أين سكن أبناء قبيلة المري من خلال الآتي:

سكن أبناء قبيلة المري العديد من المناطق المتاخمة لشبه الجزيرة العربية.

سكنت هذه القبيلة أيضًا في الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، واليمن، وحضرموت، لكن النسبة الأكبر منهم كانت في المملكة العربية السعودية.

كان يوجد نسبة منهم في بئر المعمورة، وبئر هادي، وبئر الأذاني، وبئر سالم، وبئر الحارة، وبئر الخشابي، وبئر شانا، وبئر الصباغ، وبئر الزويرة.

امتدت البيوت التي كانوا يسكنونها من الجهة الجنوبية للطرق التي تربط بين مدينة الرياض والأحساء، إلى واحات يبرين والجافورة، حتى وسط صحراء الربع الخالي.

مؤلفات عن قبيلة المري

لقد قام العديد من المؤلفون العرب والغربيون بتأليف مجموعة من المؤلفات عن قبيلة المري أو آل مرة، حيث تعد هذه القبيلة من القبائل القديمة التي اشتهرت في شبه الجزيرة العربية، لذلك سنتعرف عل أبرز هذه المؤلفات من خلال الآتي:

كتاب بدو آل مرة في الربع الخالي، الذي ألفه دونالد كول.

بدو قطر، ومؤلفه كلاوس فيرديناند.

كتاب عرب الصحراء.

كتاب الجزيرة العربية السعيدة عبر الربع الخالي نيويورك 1932م، ومؤلفه برترام توماس.

كتاب الربع الخالي وصف الصحراء الجنوبية الكبرى للجزيرة العربية، نيويورك 1933م، ومؤلفه هاري فيلبي.

كتاب الموسوعة الحرة في تاريخ قبائل آل مرة، ومؤلفه فواز الغسلان.

المجلد الأول لدليل جزيرة العرب، لندن 1916م.

من المهم التعرف على فخوذ المري ونسبها، وذلك لأن هذه القبيلة من القبائل صاحبة التاريخ المميز عبر العصور، ومن أساس ازدهارها هو دورها السياسي الكبير وشجاعة أبنائها.