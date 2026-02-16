الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - معلومات عن اليوم العالمي للتطوع في السعودية يجب على جميع المواطنين بكافة الأنحاء معرفتها، وذلك من أجل تعلم كل ما يأخذ بالدول نحو الأفضل، وهو اليوم الذي لا يقتصر الاحتفال به على المملكة، ولكن مظاهره في المملكة أكثر وضوحًا عن غيرها من الدول الأخرى، وفيما يلي من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض مظاهر اليوم العالمي للتطوع في المملكة.

معلومات عن اليوم العالمي للتطوع في السعودية

اليوم العالمي للتطوع من المناسبات الهائلة التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية بأبنائها سواءً كانوا متطوعين أو متطوعات يريدون بذل أرواحهم وأجسادهم كاملة في سبيل الارتقاء بالوطن وخدمته.

هذا اليوم نشأ عن قرار الأمم المتحدة بالاحتفال به في عام 1985 م، والذي يجتهد به المتطوعون ويحفزون من شرائح مجتمعهم بالاستعانة بالمبادرات التطوعية التي تعزز من شعور العطاء والبذل على أرض المملكة.

يتم الاحتفال بهذا اليوم في اليوم الخامس من شهر ديسمبر في كل عام، ويتم به بذل الجهد التطوعي على أرض المملكة من أجل الارتقاء بها، والجدير بالذكر أنه يوم عالمي ولا يقتصر على السعودية فقط.

الهدف من اليوم التطوعي

كان للأمم المتحدة نظرة مستقبلية من هذا اليوم، فأهدافه سامية ويفتخر الجميع بمعرفتها، ومن خلال عرض معلومات عن اليوم العالمي للتطوع في السعودية سنوضح الهدف من إنشاء هذا اليوم:

تقدير المتطوعين بجميع البلدان والدول المختلفة.

زيادة عدد المتطوعين في جميع الأنحاء بجميع المجتمعات.

التعزيز من وعي الفرد بدوره تجاه الدولة التي يعيش بها، وأهميته في خدمة الوطن.

تشجيع باقي أفراد المجتمع على التطوع في سبيل الوطن، وذلك من خلال المبادرات التي يتم تأسيسها خلال هذا اليوم.

الرفع من مستوى الفرد غير القادر على المشاركة، وذلك من خلال التشجيع على التطوع لتوفير حياة كريمة.

التعزيز من مكانة الفرد جوهريًا من خلال الأعمال المفيدة التي يقوم بها للتطوع من أجل خدمة الوطن.

مزايا العمل التطوعي

لهذا اليوم أهمية كبيرة جدًا في نفس كل من يشارك به، وله دور مهم جدًا في التغيير من أحوال البلاد والارتقاء بها، ومن خلال عرض معلومات عن اليوم العالمي للتطوع في السعودية سنوضح المميزات التي اشتهر بها:

التحسين من وضع الفرد في مجتمعه سواءً من الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي.

إمكانية الوصول بالمجتمع إلى مكانة أفضل مما هو عليه.

التعزيز من روح المشاركة والتعاون بين الأفراد وبعضهم البعض.

التعزيز من المهارات التي يتمتع بها الأشخاص من حيث التفاعل والتواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض.

إمكانية تحقيق الازدهار والتقدم في البلد التي يعيش بها المواطن.

القدرة على استغلال الطاقات المتوفرة لدى الشباب في بناء بيئتهم بدلًا من استخدام هذه الطاقة في عادات سيئة.

طرق التواصل مع عطاء وطن

مؤسسة عطاء وطن من أبرز المؤسسات التي تدعم اليوم العالمي للتطوع في المملكة العربية السعودية، ومن أجل المشاركة في هذا اليوم يمكن التواصل مع المؤسسة، وذلك من خلال الطرق التي أتاحتها لجميع الراغبين في المشاركة بها، وهي:

التواصل عبر رقم الهاتف الرسمي (966507076049).

التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

. التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي “من هنا”.

العمل التطوعي من أفضل ما يمكن أن يقوم به المواطن تجاه وطنه، بل وله تأثير كبير على الشعور بقيمة النفس وعلو شأنها وكذلك له التأثير الناجح على المجتمع من حيث الارتقاء به والوصول به إلى المكانة الأعظم التي يستحقها.

أسئلة شائعة

ما هو شعار اليوم العالمي السعودي للتطوع؟

تم إطلاق كلمة “تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك” كشعار ليوم التطوع السعودي.

ما هو تأثير التطوع على المجتمع؟

الارتقاء به وتقوية أواصره، كما له دور في نشر الود والمحبة بين جميع أفراده.